Over RSCA: "Eddy Wauters zei: "Blijf heel de week thuis, als je zondag maar wint""

Hoe komt dit? "Anderlecht is een heel jonge, onervaren ploeg. Aanval is de beste verdediging, ook als je voorstaat. Je hebt het gevoel dat je iets gaat verdedigen, dat je gaat terugkruipen. En dat wordt telkens afgestraft met standaardsituaties of ongelukkige doelpunten. Die bal van Maertens wijkt af, anders pakt Van Crombrugge die."

"Maar dan kruipen ze terug en op een of andere manier gaat dat ook in de hoofden spelen, denk ik dan. Ook zondag. Al mag je de prestatie van OHL niet onderschatten. Dat is een heel goeie ploeg. Maar tegen Eupen, Moeskroen zeker en ook KV Mechelen, dat het toch wel moeilijk heeft, zou je eigenlijk moeten winnen, als je voorkomt. Maar dat maakt voetbal natuurlijk ook zo mooi."

De 61-jarige De Coninck verdedigde in zijn tijd het doel van Waregem, Antwerp, AA Gent, Anderlecht en Aalst. "Het gebeurde dit seizoen al 4 keer en tegen ploegen waarvan je weet dat als je op voorsprong komt, eigenlijk het moeilijkste gedaan is."

Vandenhaute trekt match van OHL open: "We zijn winnen kwijtgespeeld"

Anderlecht-preses Wouter Vandenhaute was natuurlijk ook ontgoocheld zondagavond: "De 1e helft ging heen en weer tegen een vrij sterk en uitgekookt Leuven. Op het ideale moment voor de rust kwamen we 2-0 voor. En dan - zoals Wim zegt - moeten we in staat zijn om dat vast te houden."

Vandenhaute trekt de zaak wel helemaal open: "Het is niet alleen in de hoofden van de spelers en van de trainersstaf, het gaat gewoon niet goed met de club. De club heeft het heel moeilijk gehad de voorbije jaren. De club is gewoon om te winnen. Anderlecht was een ploeg van winnaars. We wonnen altijd, ook al speelden we niet goed. We zijn dat winnen kwijtgespeeld. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dat gaan terugvinden, ook al omdat ik elke dag merk hoe er in de club wordt gewerkt."

"We hebben al stappen gezet en zetten er nog. We moeten heel actief op zoek naar dat déclicmoment, dat komt niet vanzelf. We werken daar keihard naartoe."