Moeskroen haalt zijn nieuwe coach in Portugal: Jorge Simao

Simao speelde in eigen land voor bescheiden clubs. Als coach heeft hij ook al heel wat ploegen meegemaakt, de laatste jaren onder meer bij Braga en Boavista. Vorig seizoen was hij in Saudi-Arabië aan de slag bij Al Fahya.

Simao brengt ook 2 landgenoten mee als assistent: Leandro Morais en Gilberto Andrade. Zijn contract loopt tot eind dit seizoen.