Lotte Kopecky duikt voor het eerst het veld in in Ruddervoorde

Kopecky zou normaal gezien haar pijlen richten op het EK op de piste, maar dat sneuvelde door het coronavirus.

De Belgische kampioene vindt het nog te vroeg om haar seizoen af te sluiten na de Driedaagse Brugge-De Panne, waar ze de 3e plek bemachtigde. Ze haalt dus voor het eerst haar veldritfiets van stal.

Kopecky maakt zondag in de Superprestigemanche in Ruddervoorde haar debuut in het veldrijden. Of dat avontuur een verlengstuk krijgt, is nog niet duidelijk.