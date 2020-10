Lieselot Decroix wordt racecoach bij Jumbo Visma Women: "Kon moeilijk neen zeggen"

"Een mooie kans, ik kon moeilijk neen zeggen"

"De eerste gesprekken had ik ergens in augustus. Ik werd opgebeld door Esra Tromp, die er manager wordt. Zij was de motor achter het vrouwenverhaal bij Jumbo-Visma. Maar vanuit de structuur en het management bij de mannen staan ze ook heel erg achter het vrouwenverhaal. Ook de sponsors zijn er blij mee, ze drongen er zelf op aan."

"Ik heb nog in een Nederlandse ploeg gereden", vertelt Decroix al lachend met een Nederlands accent. "Ik heb een jaartje bij Boels-Dolmans gereden en de Nederlandse mentaliteit spreekt me enorm aan. Rechtdoor, zo ben ik zelf ook wel."

"Maar het was een mooie kans voor mezelf om opnieuw professioneel aan de slag te gaan in het wielrennen. En natuurlijk bij zo'n team, waar er een mannenteam is, een schaatsploeg en een development team. Nu dus ook een vrouwenteam met heel veel kennis en ervaring. Ik kon moeilijk neen zeggen."

Een toptransfer heet dat dan, als je terechtkomt in het gloednieuwe vrouwenteam van Jumbo-Visma. "Een transfer kan je het niet noemen, want ik kom van nergens", verklaarde Lieselot Decroix gisteren tijdens de uitzending van de Driedaagse Brugge-De Panne voor vrouwen.

"Privilege om met Marianne Vos samen te werken"

Decroix was nog niet bij een ploeg aan het werk, maar deed af en toe wel wat individuele coaching. Hoe kwam Jumbo-Visma bij haar terecht? "Ik ken Esra Tromp nog van vroeger, ze was ook wielrenster. Maar vorig jaar waren er ook gesprekken met Julie Van de Velde, die ik ook individueel train."

"Tromp zat toen bij Parkhotel Valkenburg en wou Van de Velde naar daar halen, maar ze bleef trouw aan Lotto-Soudal. Van de Velde vertelde Tromp wel dat ze heel tevreden was van mijn kwaliteiten. Daarom heeft ze aan mij gedacht, denk ik."

Niet enkel Van de Velde trekt nu naar Jumbo-Visma, maar ook Marianne Vos, rond wie het team wordt gebouwd. "Het is een team met heel veel kwaliteiten, maar met Vos hebben we een van de beste rensters aller tijden. Het is een privilege om met haar te mogen samenwerken."

"De ambities? Een ploeg bouwen, want de renners die we nu hebben zijn niet de grootste namen, maar hebben wel veel kwaliteiten. De bedoeling is om de ploeg te bouwen om over x aantal jaren de beste ploeg ter wereld te zijn. Een beetje het verhaal van de mannen proberen te kopiëren in het vrouwenwielrennen."