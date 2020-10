Goffin krijgt groen licht: "Ik begin zonder verwachtingen, misschien goed"

2020 is een jaar om snel te vergeten voor David Goffin. Na zijn snelle uitschakeling op Roland Garros nam het coronavirus de Luikenaar te grazen. Hij kreeg maar op de valreep toestemming om te spelen op de European Open in Antwerpen.

"Alle lichten staan op groen", vertelt hij. "Ik heb ondertussen ook fysieke testen gedaan om te kijken of ik goed gerecupereerd ben en ik voel me goed. Het is zeker geen ideale voorbereiding, maar ik kan wel spelen."

"Ik ben blij dat ik voor het eerst in 2 weken weer op een bal kan slaan. Veel tijd heb ik niet gekregen om me klaar te stomen, maar ik ben al blij dat ik kan spelen."

"Ik had geen symptomen, dus ik had zeker geen positieve test verwacht. Ik heb niets gevoeld, het was dan ook moeilijk om niet te trainen."

Goffin is in elk geval blij dat hij het toernooi in Antwerpen haalt. "Ik wil elke kans grijpen om een toernooi te spelen in België. Ik begin zonder verwachtingen en misschien is dat wel goed. Ik had niet verwacht te kunnen spelen."