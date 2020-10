Gaviria (UAE) test 2e keer positief op Giro-rustdag, net als 1 AG2R-staflid

Vorige week dinsdag ontplofte er een coronabom in de Giro: we waren al Simon Yates kwijtgespeeld met corona, maar de 1e rustdag leverde 8 positieve gevallen op. Naast Kruijswijk en Matthews ook nog 4 stafleden van Mitchelton-Scott, 1 van Ineos en 1 van AG2R. Die laatste ploeg heeft nu ook weer 1 geval.

UAE Team Emirates bevestigde dat het om Fernando Gaviria gaat. Voor de Colombiaanse sprinter is het de 2e keer dat hij het coronavirus oploopt. In maart testte hij ook al positief in de Ronde van de Emiraten. De 26-jarige coureur vertoont geen symptomen en voelt zich goed. "Alle andere renners en stafleden testten negatief", luidt het nog in het persbericht.

Zondag en maandag werden er 492 tests afgenomen, nu bleven de besmettingen beperkt tot 2.

De 2 betrokken personen zijn conform de afgesproken protocollen door hun teamdokter in quarantaine geplaatst. De dokter gaat ook de contacten na.