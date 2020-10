Familiegeluk voor gezin Vertonghen: Dani Rob Vertonghen is geboren

Jan Vertonghen verliet vorige week de nationale ploeg tussen de match tegen Engeland en IJsland. Hij was niet fit genoeg om in actie te komen, maar misschien speelde ook iets anders mee.

Zijn vrouw Sophie was hoogzwanger en dus had Vertonghen alle reden om zo snel mogelijk terug naar Lissabon te keren. Dinsdag was de kleine telg daar.