Eddy Snelders: "Concurrentie in Brugse kern is nu nog meer aangescherpt"

Als je in zo'n moeilijke wedstrijd een 1-2-overwinning kan boeken, dan moet je zeggen dat het een heel geslaagde avond was voor Club.

"Keuzes van Clement hebben goed uitgepakt"

"Het grootste probleem was echter de defensie. We herinneren ons Horvath meer van zijn blunders en slechte wedstrijden dan van zijn goede matchen. En de spoeling in de centrale defensie was ook dun."

Philippe Clement had een duidelijk plan uitgedokterd om Zenit aan te pakken: gebruikmaken van de ruimte in de rug van de defensie. "Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan", zegt Snelders.

"Drie aanvallers hadden het niet gemakkelijk"

"Maar hun verdienste is dat ze een doelpunt maken op een moeilijk moment. De Ketelaere is nog jong en kan nog veel ervaring opdoen, maar zal dit beslissende doelpunt koesteren."

"Clement zal het moeilijker hebben om keuzes te maken"

Club Brugge heeft zijn droomstart beet, maar moet er nu een vervolg aan breien tegen Lazio en Dortmund. "Club wint nu wel op Zenit, maar kan er evengoed thuis nog van verliezen", waarschuwt Snelders.

"De andere tegenstanders zijn van een niveau dat bereikbaar is voor Club. Toch zullen ze geen enkele wedstrijd op 80 procent kunnen spelen."

"Het geloof in de kwalificatie is nu wat groter, maar volgende week volgt een nieuw examen tegen Lazio. De kern zal in elk geval beter worden, want de concurrentie is nog wat meer aangescherpt."

"Voor Clement wordt het moeilijker om keuzes te maken. Enkele jongens zijn opgestaan in moeilijke omstandigheden. Ze hebben recht om te zeggen dat ze kans maken om door te stoten. Maar deze zege is zeker geen vrijgeleide om te denken dat het vanzelf zal gaan."