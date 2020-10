Deze Belgen zijn vanaf vanavond aan zet in de Champions League

Groep A: Carrasco als enige Belg

Slechts één Belg in de groep A: Yannick Carrasco . De Rode Duivel is na een matig Chinees avontuur sinds begin dit jaar weer terug bij Atletico. De jongste wedstrijden moest hij tevreden zijn met een invallersrol, al was hij afgelopen weekend wel goed voor een doelpunt.

Groep B: kleppers bij Real en Inter en een jeugdproduct van Club

Op de spelerslijst van Inter prijkt overigens nog de naam van een 3e Belg. De Milanezen hebben immers jeugdspeler Tibo Persyn op hun B-lijst gezet. Persyn ruilde in de zomer van 2018 op 16-jarige leeft Club Brugge voor Inter en wordt in Milaan een grote toekomst toegedicht.

Ook bij Inter vinden we 2 bekende Belgen terug, met Romelu Lukaku en Radja Nainggolan . Lukaku is een certitude, voor Nainggolan is het afwachten in hoeverre hij binnen de plannen van coach Antonio Conte past.

Groep C: geen plaats voor Belg bij Olympiakos

Olympiakos heeft ook wel een Belg op de loonlijst, maar de 23-jarige aanvaller Hugo Cuypers prijkt niet op de officiële spelerlijst van de Griekse topclub voor de Champions League. Een Belgisch duel met De Bruyne zit er dus niet in voor Cuypers, die in 2017 doorgestuurd werd bij Standard.

Ook in groep C maar één Belg: Kevin De Bruyne . Manchester City rekent uiteraard weer op de klasse van de Belgische middenvelder om vlotjes door te stoten naar de volgende ronde.

Groep D: Cools versus Origi

In groep D hebben twee clubs een Belg in de gelederen: Liverpool en Midtjylland. Of we ze ook allebei in actie zullen zien, is een ander paar mouwen.

Voor Divock Origi is de concurrentie bij de Engelse kampioen nog steeds moordend. In de Premier League raakte hij dit seizoen nog niet in de wedstrijdselectie. Tot nu toe moest hij tevreden zijn met speelminuten in de beker.

Bij de Deense kampioen Midtjylland vinden we Dion Cools terug. De flankverdediger kwam niet in actie tijdens de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League, maar speelde wel al 3 volledige matchen in de Deense competitie.