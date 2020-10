D'hoore aanvaardt "strenge beslissing": "Wou Wiebes niet in de kant rijden"

"Niet de bedoeling om Wiebes in de kant te rijden"

In een prangende spurt met de Nederlandse Lorena Wiebes had Jolien D'hoore op de streep een bandbreedte voorsprong en mocht ze de handen in de lucht steken. Maar onze landgenote week te hard af van haar lijn, zo oordeelde de wedstrijdjury. Een declassering als gevolg, Wiebes werd zo winnares.

"Ik vind het een strenge beslissing", zegt D'hoore bij Sporza. "Ik week uiteraard wel af van mijn lijn, ik heb de beelden ook gezien. Maar het was zeker niet de bedoeling om haar in de kant te rijden."

"Het was een vrij moeilijke sprint, heel chaotisch, zonder treintjes en met wind op kop. Ik wist dat ik niet te vroeg moest aangaan. Iemand van Sunweb had een voorsprong en ik twijfelde niet en vertrok op 250 à 300 meter van de streep. Eigenlijk iets te vroeg."

"Ik denk dat het als sprinter een logische reactie is dat als je iemand voelt opkomen, je die kant opgaat. Het enige wat ik nu kan doen, is me erbij neerleggen en het aanvaarden."

Het afgelopen jaar waren er verschillende gevaarlijke, vergelijkbare situaties, de val van Fabio Jakobsen bijvoorbeeld. "Het is een feit dat het bij de mannen het afgelopen seizoen heel gevaarlijk was. Ik ben ook geen voorstander om een gevaarlijke sprint te rijden. Mijn excuses ook aan Lorena Wiebes."

"Soms is het moeilijk als je moet sprinten op het scherpst van de snee en om te bepalen waar de lijn juist ligt. Maar het is wat het is. Het is toch wel een beetje een einde in mineur dit seizoen."