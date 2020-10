Casse slaat toernooi Boedapest over: "Geen onnodige risico's nemen"

"De komende weken zal ik mijn blessure goed laten genezen en samenwerken met mijn kinesist en dokters om fit te raken voor het EK. Dat is mijn volgende doel binnen 4 weken."

"De controlescan bracht aan het licht dat mijn blessure nog niet voldoende hersteld is", zegt hij. "Ik sta goed op de olympische ranking, dus ik hoef geen onnodige risico's te nemen."

Matthias Casse won in februari in Parijs zijn eerste grandslamtitel, maar zit sindsdien op zijn honger. Na het coronavirus gooit nu een hamstringblessure roet in het eten voor de grand slam in Boedapest.

Casse: "Om mezelf te motiveren blijf ik aan Tokio denken"

Casse is titelverdediger op het EK in Praag (8-10 november). "De trainingen gaan goed en het kriebelt om weer op de wedstrijdmat te staan. Ik kijk ernaar uit om mijn titel te verdedigen. Maar ik wil geen zwaardere blessure oplopen door per se te willen kampen."

Sinds februari doet Casse niets anders dan trainen. Raakt hij dat niet beu? "Ook trainingen zijn leuk, anders moet je niet aan topsport beginnen. Maar kampen blijft het leukst", zegt hij.

"Om mezelf te motiveren blijf ik aan de Olympische Spelen in Tokio denken. Als dat in je hoofd speelt, is het geen probleem om op te staan voor mijn trainingen."