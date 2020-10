Bahreinse wereldkampioene Eid Naser gaat vrijuit na gemiste dopingtests

Volgens de regels betekent elke combinatie van 3 gemiste tests of fouten in de whereabouts binnen 12 maanden een overtreding van de dopingregels.

Atleten kunnen daarop voor 2 jaar worden geschorst met een minimum van een jaar. Naser beging volgens de AIU 4 overtredingen van het whereabouts-reglement: op 1 januari 2019, 12 maart 2019, 12 april 2019 en 24 januari 2020.

Eén van die overtredingen, die in april 2019, is echter ongeldig verklaard door de disciplinaire commissie, waardoor Naser geen sanctie meer hoeft te vrezen. De AIU heeft 30 dagen om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

De 22-jarige Naser zorgde vorig jaar begin oktober voor de verrassing door op het WK in de Qatarese hoofdstad Doha naar goud te snellen op de baanronde. In het Khalifastadion zette ze 48.14 op de tabellen, de op twee na snelste chrono aller tijden. Op het WK van 2017 had ze zilver veroverd