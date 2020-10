Zaak gesloten: Evenepoel vrijuit na onderzoek naar "mysterieus object"

Remco Evenpoel en zijn ploegleider Davide Bramati hebben geen dopingregels overtreden in de Ronde van Lombardije. Dat laat de wielerantidopingorganisatie weten. Het CADF was een onderzoek gestart omdat er op beelden te zien was hoe Bramati na de val van Evenepoel iets uit de zak van zijn renner haalde. "We beschouwen deze zaak als gesloten."