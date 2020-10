Wenger: "Provocaties van Mourinho laten me koud, lijkt wel de kleuterklas"

Arsène Wenger, 22 jaar lang coach van Arsenal, bracht onlangs een biografie uit, waarin de Gunners uiteraard uitgebreid aan bod komen. In het boek komt zijn voormalige rivaal José Mourinho niet ter sprake, hoewel de twee elkaar vaak tegenkwamen.

Dat Mourinho niet vernoemd wordt door Wenger is volgens de Portugees makkelijk uit te leggen. "Dat komt omdat hij me nooit kon verslaan", lachte de Portugees vorige week.

Mourinho's reactie is inmiddels ook Wenger ter ore gekomen. De Fransman is niet verbaasd. "Zijn woorden en permantente provocaties laten me koud", reageert Wenger. "Met hem lijkt het wel alsof ik in de kleuterklas zit, maar dat is nu eenmaal zijn persoonlijkheid."

Wenger en Mourinho stonden als coaches 19 keer tegenover elkaar. Pas na 14 confrontaties slaagde Wenger erin te winnen. De Fransman trok in 19 wedstrijden slechts 2 keer aan het langste eind.