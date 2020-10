Vuelta vooraf: bijna elke dag klimmen, 9 Belgen met Philipsen en Van Wilder

1. Het parcours

De ronde blijft trouwens 3 weken lang uitsluitend cirkelen door het noorden van Spanje , met een kleine uitstap naar Frankrijk voor de beklimming van vooral de Tourmalet . Dat is een van de vele aankomsten bergop in deze Vuelta, bijna allemaal zonder publiek overigens.

Die inkorting komt er, omdat de Vuelta vanwege corona niet zoals gepland start in Nederland, maar meteen op verkenning trekt door het Baskenland. Dat zorgt ervoor dat in de eerste 3 zware etappes meteen al wat maskers zullen afvallen.

De renners die hopen deze Ronde van Spanje te kunnen rijden als een rustige uitloper van het seizoen zullen grote ogen trekken, want deze Vuelta is bijzonder zwaar uitgetekend, ook al zijn er maar 18 in plaats van de gebruikelijke 21 ritten .

2. De favorieten

Terwijl heel wat teams moesten schrapen om nog aan voldoende renners te geraken, heeft Jumbo-Visma gewoon zijn dream team van de Tour meegenomen, weliswaar zonder Van Aert of Martin. Maar dus mét de tandem Roglic, de titelverdediger, en Dumoulin, aangevuld met een pak luitenanten.

Het meeste weerstand moet wellicht van Movistar komen. De Spanjaarden hebben een uitzonderlijk zwak seizoen achter de rug, maar traditioneel komen ze in eigen land tot leven. Enric Mas wordt het vaakst naar voren geschoven als kopman, maar ook Valverde of misschien zelfs Soler kunnen die rol overnemen.

De meest succesvolle renner in het rondewerk vinden we bij Ineos. Chris Froome probeert zijn team een mooi afscheidscadeau te schenken voor hij naar Israel-Start Up Nation verkast, maar zijn vorm was in de voorbije koersen bedenkelijk. Waarschijnlijker lijkt het dat Ineos zijn boontjes te week legt op ex-Giro-winnaar Carapaz.

Voor de rest is het wat koffiedik kijken wie er zo laat op het seizoen nog in vorm is of voldoende gemotiveerd is om er iets van te maken. Misschien wel de Rus Vlasov, een van de revelaties van dit seizoen, die de Giro vroegtijdig moest verlaten? Of de wispelturige Guillaume Martin? Of verrassen de Colombianen Chaves of Martinez?

En dan is er nog Thibaut Pinot. De Tour was andermaal een ontgoocheling. Kan hij, bevrijd van de druk, wél 3 weken op niveau presteren in Spanje?