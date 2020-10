Vidarsson: "Nooit gezien: Lukaku had kort na IJsland-België alles al geanalyseerd"

Door een corona-uitbraak bij de technische staf moest beloftecoach Arnar Vidarsson in allerijl opgetrommeld worden om IJsland te coachen tegen België. Bij Extra Time noemde hij zichzelf dan ook "gewezen bondscoach". "Ik heb de match verloren, daarom ben ik mijn job kwijt", lacht Vidarsson erom.

IJsland verloor, ondanks een verdienstelijke wedstrijd. Vidarsson was vooral onder de indruk hoe de Belgen zich naast het veld manifesteerden. "Het Belgische voetbal mag trots zijn op zulke mensen. Roberto Martinez: zo nederig, respectvol en aangenaam in de omgang."

"Lukaku ook, trouwens. Ik heb kort na de match 5 à 10 minuten met hem gepraat en hij had alles al geanalyseerd. "Ja, Arnar, we hadden het ons anders voorgesteld. We dachten dat jullie 4-4-2 zouden spelen, maar jullie deden dit. En wij deden dan dat..." Ik heb nog nooit een spits zo over voetbal horen praten. Zelfs Wesley niet. (lacht)."

"Maar deze ervaring steek ik in ieder geval weer in mijn zak. En volgende week ga ik solliciteren bij de Belgische bond. Als bondscoach van de U19 (hilariteit, want dat is de job van Wesley Sonck)."