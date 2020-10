Vandenbempt: "Coronavirus klopt almaar luider op deur van profvoetbal"

In deel 1 van zijn wekelijkse voetbalanalyse kan Peter Vandenbempt niet voorbij aan het coronavirus, nu ook bij Club Brugge 3 spelers positief getest hebben op het virus. "Het profvoetbal levert enorme inspanningen en er is geen foutenmarge", stelt onze voetbalcommentator vast.

"Club Brugge vreest wat eventueel nog moet komen"

Met Mignolet, Koussounou en Krmencik heeft Club Brugge 3 spelers die moeten thuisblijven voor de Champions League-wedstrijd tegen Zenit. Mignolet is dan ook nog een absolute sterkhouder. Maar meer nog is er bij Club de vrees over wat er eventueel nog kan volgen. Deze besmette spelers zaten uren samen op de bus, over en weer van Brugge naar Luik. Voor je het weet zit je met een halve ploeg die besmet is, zoals bij Waasland-Beveren. Daar hebben al 13 spelers het coronavirus te pakken en is de match tegen KV Oostende uitgesteld. In de Jupiler Pro League kun je uitstel vragen vanaf 7 besmette speler in de A-kern, maar bij de UEFA ligt dat anders. Er moet altijd gespeeld worden als je nog 13 spelers, onder wie een doelman, beschikbaar hebt. Desnoods moet je er beloften bijsleuren, maar de wedstrijden moeten plaatsvinden. Het is hypothetisch, maar stel dat er straks nog 8 basisspelers van Club Brugge positief testen, dan gaat die match tegen Zenit morgen gewoon door. Dat is toch kwalijk voor Club, dat wel ambities heeft in de Champions League.

Standard zal misschien toch ook een beetje ongerust zijn, want het heeft tegen Club Brugge gespeeld. Peter Vandenbempt

Ook Antwerp, dat donderdag Europees speelt, houdt zijn hart vast. Daar zitten ook al 4 spelers met het coronavirus, al zijn daar wel 2 geblesseerden bij. Het zit wel in de club. En Standard - ook donderdag in de Europa League - zal misschien toch ook een beetje ongerust zijn, want het heeft tegen Club Brugge gespeeld. Wel is er intussen aangetoond dat er weinig besmettingen zijn tussen tegenstanders op het veld, dus dat zal wel meevallen. Toch is het duidelijk dat het virus almaar luider op de deur van het profvoetbal klopt.

Club Brugge speelde afgelopen weekend in Luik.

"Profvoetbal beseft dat er geen foutenmarge is"

Als je zo onredelijk bent als de UEFA en de sportieve belangen van de clubs gewoon opzij schuift, dan kun je natuurlijk nog wel lang voetballen, tenzij lokale overheden reizen of wedstrijden gaan verbieden. Maar bij ons ligt dat enigszins anders. De Pro League is realistischer en houdt de adem natuurlijk wel in. Is Waasland-Beveren een uniek geval? Houden de bubbels die ze zo hardnekkig verdedigen in de clubs stand? Met die geïsoleerde gevallen die er tot nu toe geweest zijn, kunnen de wedstrijden blijven doorgaan, maar er is natuurlijk de verstikkende druk van de overvolle voetbalkalender. Met op het einde van het seizoen ook nog het EK. Er zijn dus geen uitwijkmogelijkheden. Veel matchen uitstellen of de competitie stilleggen is de ultieme nachtmerrie.

Door nog publiek toe te laten in de stadions hebben de ministers ook oog voor de enorme inspanningen van het profvoetbal om fans veilig te laten supporteren. Peter Vandenbempt

En de Pro League houdt natuurlijk ook nog om een andere reden de adem in, want de vraag is hoe lang er nog met publiek gevoetbald zal worden. En met hoeveel mensen dat dan zal zijn. Want ik kan me voorstellen dat de druk op politici om stadions te sluiten groot is. Chapeau voor de ministers die niet meteen voor de makkelijkste beslissing gekozen hebben en voorlopig nog publiek toelaten in de stadions. Daarmee hebben ze ook oog voor de enorme inspanningen die het profvoetbal levert om fans veilig te laten supporteren. De maatregelen in en om de stadions zijn echt draconisch. Het is allemaal niet evident als je net cafés en restaurants voor een maand gesloten hebt. In het profvoetbal beseffen ze goed genoeg dat er geen foutenmarge is. Als het straks mogelijk met wat minder volk moet, dan is dat maar zo. Toestanden zoals in Genk of Charleroi, waar bondsvoorzitter Bayat dan ook nog staat mee te springen en waarbij de politie toekijkt, zouden dit keer de doodsteek zijn. Iedereen weet wat hem te doen staat.

Peter Vandenbempt

