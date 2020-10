Schotte: "Almeida moet hopen dat enkele cols geschrapt worden"

De Ronde van Italië gaat morgen zijn laatste week in, met João Almeida nog altijd in het roze, maar met Wilco Kelderman met de beste papieren in handen. Op de 2e rustdag blikt Renaat Schotte voor ons terug op de voorbije dagen en kijkt hij vooruit naar de ontknoping van deze Giro.

Na gisteren is Wilco Kelderman meer dan ooit topfavoriet nummer 1 om deze Giro te winnen. Hij had al de beste papieren, maar hij heeft nog eens de puntjes op de i gezet. Alleen is de weerstand van de jonge Almeida opmerkelijk. Hij plooide, maar is nog niet gebroken. Kelderman zal in ieder geval een voorsprong moeten hebben op Almeida voor de slottijdrit of hij heeft een groot probleem. Met Tao Geoghegan Hart heeft hij trouwens nog een tweede probleem. We weten immers wat Ineos in een slotweek allemaal kan doen. Maar Kelderman heeft in ieder geval de beste ploeg en dat is niet te versmaden. Jai Hindley was gisteren misschien wel de beste klimmer en staat nu 3e. Daar kunnen ze vanaf nu mee schuiven, zodat de anderen nog meer onder druk komen te staan. Het weer zal in de laatste week een belangrijke factor spelen. Als een paar bergen geschrapt zouden worden door de sneeuw of het slechte weer, dan groeien de kansen van Almeida. Hij zal dat zetje nodig hebben, naar mijn gevoel.

"Giro blijft elk jaar de grote ronde van de verrassingen"

De Giro heeft zijn reputatie van heerlijk onvoorspelbaar sowieso weer alle eer aangedaan. Van de 5 topfavorieten voor de start - Nibali, Fuglsang, Thomas, Kruijswijk en Yates - schiet niets meer over. De Giro blijft elk jaar dé grote ronde van de verrassingen. Na wat Nibali gisteren heeft getoond, zou je zeggen dat hij dat onmogelijk nog kan rechtzetten. Maar hij heeft wel geen belang bij een 2e of 3e plaats. Hij zal in de bergritten al vroeg alles of niets kunnen spelen. Stel dat Kelderman dan geïsoleerd is, dan kan de Giro alsnog gedynamiteerd worden. Hetzelfde geldt voor Fuglsang, al moet die nóg meer riskeren. De Belgen moeten we in de slotweek vooral in de ontsnappingen verwachten. Dan denk ik in eerste instantie aan Vanhoucke en De Gendt. Maar het wordt niet eenvoudig. Veel hangt ervan of Sunweb een ontsnapping zal laten vertrekken.

Heet Vincenzo Nibali nog iets in petto voor de slotweek?

"Milaan is nagenoeg een zekerheidje"

In de tweede week zag het er even naar uit dat de Giro Milaan niet zou halen met al die coronagevallen, maar nu gaat het weer de goeie kant op met de tests. Tenzij er morgen plots toch 30 à 40 renners besmet blijken. Maar als het om geïsoleerde gevallen gaat, dan is Milaan een zekerheidje. De organisatie had dan ook overschot van gelijk om door te zetten. Ik ben het eens met organisator Vegni als hij zegt dat corona een probleem is van de maatschappij en niet van de Giro. Ze doen er alles aan om het hier coronaproof te houden, ook al zijn er altijd tekortkomingen. Een waterdichte bubbel is een illusie.

Hét moment van de Giro: Peter Sagan