Rode lantaarn Moeskroen zegt vertrouwen in trainer Da Cruz op

Moeskroen kon dit seizoen nog geen enkele wedstrijd winnen. De thuisnederlaag van dit weekend tegen Eupen was voor het bestuur klaarblijkelijk de druppel. Fernando Da Cruz is het kind van de rekening. De trainer was sinds de zomer aan de slag bij Moeskroen. Hij kwam als opvolger van Bernd Hollerbach.

De Fransman is geen onbekende in Moeskroen. Hij was eerder in het voorjaar van 2015 al een half jaar hoofdcoach op Le Canonnier. Hij was er tussen juli 2012 en december 2014 ook assistent en tussen juli 2015 en juli 2017 hoofd jeugdopleidingen.

Op de clubwebsite wordt Da Cruz dan ook uitgebreid bedankt. Zelf zegt hij "de grootste supporter te blijven van de ploeg".

Een opvolger is er nog niet. Moeskroen wil zo snel mogelijk een nieuwe trainer voorstellen. Volgende week wacht er een duel tegen Cercle Brugge.