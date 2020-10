Motorrijder: "Foto van Alaphilippe gekregen met duim omhoog, dat verzacht de pijn"

Eddy Lissens uit Landen is geen nieuw gezicht in de Ronde van Vlaanderen. "Ik heb toch al een aantal jaren ervaring, dit was mijn 20e Ronde. Ik doe alle grote koersen in Vlaanderen en ook nog veel regionale koersen", vertelt hij een dag na de valpartij.

Wat er gisteren gebeurd is, zindert nog na. "Ik heb niet geslapen. Dit is echt hard aangekomen. Het raakt mij vooral dat dit een invloed heeft gehad op de sportieve afloop. Ik heb dat niet kunnen voorkomen en dat doet pijn."

Er werd na de val van Alaphilippe naar een schuldige gezocht, maar volgens motard Lissens is die er niet. "Het was een samenloop van omstandigheden. Niemand is in fout. Dit gebeurt honderden keren in een wedstrijd. De motor van tv deed teken dat hij de renners wou laten passeren, dus ik gaf opdracht aan de neutrale motor om aan de rechterkant te wachten. De renners reden op dat moment nog aan de linkerkant."

"Die motor van Shimano rijdt dan mogelijk iets te traag en de renners veranderen van baanvak. Alaphilippe was bezig aan zijn oortje en had maar een hand aan het stuur. Ik kon niet naar rechts, niet naar links, niet vooruit, ... En dan gebeurt het."