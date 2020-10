Maar 2 duels in 1e Nationale: Thes leidt met 9/9, kijk hoe Tienen Legear klopt

Thes won bij Mandel United en is leider met 9 op 9, 3 punten meer dan nummer 2 Tienen, dat met 1-2 ging winnen bij Wezet. Tienen telt wel een match meer. En zo zijn we al uitverteld voor speeldag 4 in 1e Nationale, waar we ploegen vinden met 4, 3, 2, 1 en zelfs 0 gespeelde matchen. Dender en Dessel zijn in dat laatste geval.

Mandel United 1 helft met 10

Thes maakte van de verre verplaatsing naar Izegem een leuke zaterdag. Onderweg in Lokeren werd gewandeld en gegeten. De match om 18u begon het best voor Mandel United, maar na 10 minuten namen de bezoekers over. Bammens zorgde voor 0-1, maar Lorthiois scoorde op een hoekschop tegen. Vlak voor de rust trok Oumedjeber aan de noodrem, waardoor de thuisploeg met zijn tienen overbleef. De ingevallen Vermijl en uitblinker Jeunen beloonden het numerieke overwicht.

Tienen klopt het Wezet van joker Legear

Een week na de 1-0-zege tegen Mandel United won Tienen ook met één goaltje verschil op bezoek bij Wezet. De ploeg van coach José Riga had nog maar 1 match gespeeld én gewonnen. In een evenwichtige match wipte Laureys de 0-1 in doel iets na het uur. Riga gooide zijn joker Jonathan Legaer (ex-Anderlecht, ex-Standard) in de strijd. Die dwong 2 penalty's af: de 1e knalde Mputu op de lat, de 2e zette Bonemme om. Lang kon Wezet daar niet van genieten, Swerten nam via de paal de overwinning mee.