Kelderman: "Mooie kans om Giro te winnen, al wordt het nog superlastig"

Na de rit van zondag naar Piancavallo hijgt Wilco Kelderman nu stevig in de nek van roze trui João Almeida. Het verschil bedraagt nog 15 seconden bij het ingaan van de slotweek. "We staan er goed voor en de ploeg is heel sterk. Iedereen is blij", vertelt Kelderman op de rustdag aan Sporza.

"Het gevoel na gisteren is super. We wisten natuurlijk dat het een lastige etappe was met een zware aankomst bergop. Daar zou het klassement een beetje gemaakt worden. We hadden er veel vertrouwen in en hoopten allemaal goed te zijn en dat was gelukkig ook zo."

Is Kelderman nu de topfavoriet om de Giro te winnen? "Als je naar gisteren kijkt en hoe we ook als ploeg gereden hebben, maak ik zeker een mooie kans. Maar we mogen niet onderschatten wat nog komt. De laatste week is superlastig. Er kan nog veel gebeuren. Simpel wordt het niet."