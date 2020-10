Dan toch contractverlenging voor Tosh Van der Sande (29) bij Lotto-Soudal

Eind september kwam het bericht dat een vijftal renners van Lotto-Soudal hun periode bij de ploeg ten einde zag komen. Het ging om Jelle Wallays, Nikolas Maes, Sander Armée, Rémy Mertz en Tosh Van der Sande. Voor die laatste is er nu toch goed nieuws. Hij heeft bijgetekend tot eind 2021.



"De ploeg is stevig verjongd, maar ik voel me zelf ook nog jong genoeg", zegt Van der Sande. "Maar ik hoop iets te kunnen betekenen voor die jonge mannen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ze kunnen op me rekenen."



Naast Van der Sande was er trouwens ook een contractverlenging voor de Pool Tomasz Marczynski (36).