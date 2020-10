België, Duitsland en Nederland willen samen WK voor vrouwen organiseren

Het is de bedoeling dat de drie landen nog voor het einde van dit jaar verdere afspraken maken over de organisatie en dit vastleggen in een convenant. Daarna volgen gesprekken met de (nationale) autoriteiten en potentiële speel- en trainingslocaties.

"Organisatie zou enorme boost betekenen voor België"

"We willen het WK vrouwenvoetbal - het grootste sportevent voor vrouwen ter wereld - in 2027 naar hier halen", zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB.



"We hebben de voorbije jaren in Nederland - met het EK in 2017 - en in Frankrijk - met het WK in 2019 - kunnen meemaken wat dit evenement kan teweegbrengen: prachtige wedstrijden, volle stadions, massaal veel televisiekijkers, bezoekers van overal ter wereld."



"De organisatie van het WK zou een enorme boost betekenen voor ons land en voor de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in België, wat zo hoog staat op onze prioriteitenlijst."



"We zullen de volgende tijd samen met Nederland en Duitsland werk maken van de verdere voorbereiding van onze bid en in overleg gaan met onze overheden, die ons initiatief erg genegen zijn. Het wordt een uitdagend traject, maar we schatten onze kansen hoog in."