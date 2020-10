Almeida denkt op 2e rustdag niet aan winst: "Pas als ik in het roze aan tijdrit begin"

Op de eerste rustdag was Almeida duidelijk: hij zou de Giro niet winnen. Een week later draagt hij toch nog steeds de roze trui. Gelooft hij er ondertussen wel al in? "Neen, nog altijd niet. Ik denk dat het podium wel kan. Dat zou een droom zijn."

"Maar ik moet regelmatig blijven presteren. Ik heb nog nooit drie weken gekoerst. Als ik nu eens een slechte dag heb, kan er meteen veel veranderen. Ik zal pas geloven in de eindzege als ik in het roze aan de laatste tijdrit kan beginnen."

"Er komen nog zware dagen aan. Deze rustdag is goed voor mijn mentale rust. Maar wat er ook nog gebeurt in de stand, ik ben nu al echt trots op mezelf en op de ploeg. Ik verras mezelf."

In een normaal seizoen zou Almeida een knecht zijn van Remco Evenepoel. Ziet hij dat in de toekomst nog zitten na deze prestatie? "In een normaal seizoen zou ik de Vuelta gereden hebben en niet de Giro. Ik weet niet hoe het zal zijn in de toekomst."

"Ik wil wel kopman zijn, maar ik ben nog jong en ik moet nog veel leren. Als mijn benen goed zijn, wil ik kopman zijn. Maar het hoeft ook niet altijd. Ik kan ook een knecht zijn in de toekomst."