"Muscat staat dicht bij uitgang, STVV-fan is geklungel op en naast veld beu"

STVV verloor zaterdag met 6-3 bij Beerschot en staat met beide voeten in het degradatiemoeras. Het won op de openingsspeeldag verrassend van Gent, maar nadien niet meer. Na een 1 op 15 staat het 16e met 6 punten. Voetbaljournalist Stef Wijnants zag de bui al een hele tijd aankomen en is op Radio 2 Limburg bijzonder hard voor het beleid op Stayen.

Voetbalcatastrofe op het Kiel

Wat er in de eerste helft op Beerschot te zien was, is een voetbalcatastrofe. Er is geen ander woord voor. Het leek helemaal nergens op. 5-0 na 40 minuten, ze lieten zich als een bende miniemen naar de slachtbank leiden. Er zat niks in die groep. Geen structuur, geen leiderschap, geen afspraken tussen spelers. Het geklungel in de defensie deed pijn aan de ogen. En ik moet helaas weer op diezelfde nagel kloppen, dat er te weinig kwaliteit in alle geledingen is. De Japanse bazen moeten in eigen boezem kijken, want met welk spelersmateriaal op het hoogste niveau hebben ze de trainer opgezadeld? Ik zeg nu al 1,5 jaar dat deze kern niet eersteklassewaardig is. Bijna niemand van de 25 transfers betekent een meerwaarde. Als de coach dan ook nog eens een oudgediende als Teixeira afserveert en andere spelers hun vertrouwen ontneemt, dan krijg je dus het debacle en zit je met beide voeten in de degradatie.

Speeltuin

Of Kevin Muscat nog lang trainer zal zijn, weet enkel CEO Tateishi, maar als de Australiër straks opnieuw naar huis mag reizen heeft Tateishi na Brys, Hayen, Kostic en Muscat een 5e trainer nodig in dik 10 maanden. Dan mag je jezelf als beslissingsnemer toch best in vraag stellen? Sinds november vorig jaar heeft STVV in 22 competitiematchen 20 punten gehaald, dan moet je geen rekenwonder zijn om te beseffen dat behoud het enige doel kan zijn. Muscat had vóór het seizoen een duidelijk verhaal, was ook heel positief, maar dat is pijlsnel afgebrokkeld. Speler Chris Durkin had het na de match over een speeltuin op training en dat er te weinig vechtlust is... Ja, dan sta je als verantwoordelijke toch dicht bij de uitgang, denk ik.

Arme fans

De fans hebben alweer een spandoek opgehangen en hebben opnieuw een open brief opgesteld (lees hieronder). Het is maar de vraag of de Japanse bazen het dit keer oppikken en zullen antwoorden, want vorige keer hebben ze niets van zich laten horen. De fans bekritiseren het feit dat er geen communicatie is met hen, dat er geen toelichting is over het falende sportieve beleid en dat er geen aanspreekpunt is. Het is op Stayen ruim 5 over 12, of Roland Duchatelet zal zijn stadion straks voor andere doeleinden kunnen verhuren dan voor publiek dat naar het voetbal komt kijken. De Truiense voetbalsupporter is het geklungel op en naast het veld beu. Het zijn harde woorden, maar dat is wat er leeft.

