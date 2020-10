"Interessanter deelnemersveld dan vorig jaar op European Open, Goffin groot vraagteken"

De Belgen: "Goffin is het grootste vraagteken"

"Maar als hij fysiek in orde is, is hij dé man die het toernooi zal moeten dragen. Ook al is het de voorbije edities nog geen goed huwelijk gebleken tussen Goffin en Antwerpen. Op het einde van het seizoen is de Luikenaar altijd wat minder, maar door de verplichte rust komt hij nu misschien frisser aan de start."

"Als hij weldra negatief test, blijft de grote vraag ook of hij tijdig klaar zal raken en of zijn lichaam het aan zal kunnen. Zelf zegt hij weinig symptomen te hebben en zich goed te voelen, maar toch denk ik dat zo'n virus energie vreet."

" David Goffin (ATP-14) , het eerste reekshoofd, is het grootste vraagteken van het toernooi", steekt Gommé van wal. "Hij testte al 2 keer positief op corona. Donderdag moet hij normaliter in actie komen, maar daarvoor moet hij eerst nog een negatieve test afleggen."

"En dan is er natuurlijk nog ons dubbelduo Joran Vliegen-Sander Gillé. Zij zouden het weleens heel goed kunnen doen, maar het dubbeltoernooi is sterk bezet."

De favorieten: "Er is veel evenwicht tussen de reekshoofden"

Er staat dit jaar geen gigantisch grote naam op de affiche en er doet ook niemand mee uit de top 10.

"Toch is het een interessant deelnemersveld waar ze tevreden over mogen zijn. Je hebt naast Goffin ook Pablo Carreño-Busta (ATP-15), Karen Khachanov (ATP-17) en Grigor Dimotrov (ATP-20) als belangrijkste reekshoofden. Het is heel moeilijk om een favoriet naar voren te schuiven, want hun niveau ligt heel dicht bij elkaar."

"Net daarom is het zo interessant. Er is meer evenwicht tussen de reekshoofden en dat maakt het toernooi onvoorspelbaar. Vorig jaar had je natuurlijk Andy Murray versus Stan Wawrinka in de finale. Dat was een geweldig spektakelstuk, maar voor de rest waren de wedstrijden een pak eentoniger en minder aantrekkelijk door het grote niveauverschil tussen de spelers."

"Als pure tennisliefhebber ga ik daarom misschien meer genieten van de editie van dit jaar dan de voorgaande jaren."