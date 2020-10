"Iemand wint sowieso de Vuelta, dus dan kan het beter iemand van ons zijn"

"We hebben opnieuw een sterke ploeg, met Tom en ik opnieuw als leiders. Net als in de Tour moeten we afwachten wie het beste is en wie voor wie zal werken", zegt Primoz Roglic.

Dumoulin: "Hopelijk is het veilige bubbel in Vuelta"

Tom Dumoulin is normaal gezien gewoon zich tot in de puntjes voor te bereiden op een grote ronde, maar dat zat er deze keer niet in. "Daar was geen tijd voor. Ik heb na de Tour nog het WK en de Ardense koersen gereden en daarna heb ik 2 weken thuis gezeten, voornamelijk om te rusten."

"Het is niet ideaal, maar het is voor bijna iedereen hetzelfde. Het zou zonde zijn als we er niet het maximale proberen uit te halen. Er zal sowieso een winnaar zijn, dus dan kan het beter iemand van ons zijn."

Dumoulin gaat ervan uit dat de Vuelta effectief 3 weken zal duren, ook al nemen de coronacijfers ook in Spanje toe. "Maar ik weet er net zoveel van als jullie. Laat ons hopen dat het een veilige bubbel is in de Vuelta. Dan komt het goed."