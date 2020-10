Wout van Aert: "Zoek geen excuses, Mathieu was heel klein beetje sterker"

Amper enkele centimeters moest Wout van Aert toegeven op Mathieu van der Poel in de sprint van de Ronde van Vlaanderen. Na afloop toonde Van Aert zich groots in de nederlaag en blikte hij ook tevreden terug op zijn straffe seizoen.

"Uiteraard had ik graag willen winnen, maar dit is wel een mooie tweede plaats", vindt Wout van Aert. "Ik heb gekoerst zoals ik wou, al zijn er altijd details die beter konden. In de aanloop naar de Kortekeer ben ik hard gevallen en ook op de Taaienberg heb ik een inspanning moeten doen die ik liever niet gedaan had." "Maar goed, zo kan iedereen wel een verhaal vertellen. Ik ben niet van plan om excuses te zoeken. We waren voorop waar ik voorop wilde zitten en Mathieu was een heel klein beetje sterker." "Voor ik straks in slaap val, zal ik die sprint nog wel eens enkele keren opnieuw rijden, maar ik denk niet dat ik grote fouten gemaakt heb. Als ik het opnieuw mocht doen, zou ik voor Mathieu aangaan ofwel langer in zijn wiel sprinten. Nu kwam ik te snel in de wind. Ik had meer baat gehad bij een langere sprint."

Bekijk de koninklijke sprint in de Ronde van Vlaanderen:

"Met zijn drieën hadden we andere finale gekregen"

Die sprint met zijn tweeën had er ook eentje met zijn drieën kunnen zijn, maar Julian Alaphilippe moest opgeven na een botsing met een motor. "Ik reed kort langs die motard. Als Alaphilippe daardoor valt, wil ik me daar zeker voor verontschuldigen", zegt Van Aert. "Als renner heb je altijd de reflex om zo lang mogelijk de slipstream van de motor op te vangen. Blijkbaar was Alaphilippe even niet geconcentreerd. Het ziet er wel pijnlijk uit. Ik hoop dat hij een beetje oké is." "Voor de koers was het ook jammer. Met zijn drieën hadden we toch een andere, meer tactische finale gekregen. Als je met zijn drieën bent, kun je ook wat meer op de verrassing spelen." "Daarna begrepen Mathieu en ik al snel dat we elkaar er niet zouden afkrijgen. We hadden allebei vertrouwen in onze sprint. Of er veel gesproken is? Ja, we hebben heel veel gebabbeld. We hebben nog even de krantenartikels van de voorbije week besproken", lacht Van Aert.

De val van Alaphilippe:

"Nu ga ik genieten van wat rust"