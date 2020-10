Van Aert kan nog lachen na verloren sprint: "Heb met Mathieu de kranten besproken"

"Is er überhaupt iets gezegd tegen elkaar?", wilde Sporza-presentator Karl Vannieuwkerke weten bij de nabespreking in de studio.

"We hebben veel gebabbeld", reageerde Wout van Aert laconiek. Met de knipoog zei hij: "We hebben de krantenartikels van de voorbije week besproken."

De renner van Jumbo-Visma verwees daarmee naar de heisa die er was ontstaan na Gent-Wevelgem. Toen sprong Mathieu van der Poel een aantal keer op zijn wiel zonder zelf over te nemen.

Maar hoe groot de onenigheid vorige week ook was, des te beter was de samenwerking vandaag: "We hielden elkaar wel op de hoogte van het verschil, maar verder lag de focus op de koers. Mathieu en ik deden wel allebei onze kopbeurten. We hebben goed samengewerkt."