Sam Maes wordt 18e in WB reuzenslalom in Sölden, zege is voor jonge Noor

Ondanks een hoog startnummer gleed Sam Maes in de 1e reeks naar de 21e plek, waardoor hij ook mocht starten in reeks 2. Daarin deed hij nog iets beter en zo finishte hij uiteindelijk als 18e in Sölden.

De overwinning in het Oostenrijkse skioord was voor de amper 20-jarige Noor Lucas Braathen. Die was 2"04 sneller dan Sam Maes. De Zwitsers Marco Odermatt en Gino Caviezel legden beslag op de 2e en de 3e plaats.