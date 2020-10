Rins bezorgt Suzuki 1e zege van seizoen in GP Aragon, Marquez is 2e

Rins, vertrokken vanuit 10e positie, is de 8e verschillende winnaar in 2020 in 10 races. De Fransman Fabio Quartararo viel vanaf de pole terug naar de 18e plek, hij verloor zijn WK-leiding met 6 punten aan Mir.

Voor de 24-jarige Rins is het de 3e MotoGP-zege, vorig jaar haalde hij er 2, maar begin dit seizoen blesseerde hij zich. Alex Marquez begon dit jaar in de koninginnenklasse, nadat hij vorig jaar de Moto2 had gewonnen. Vorige week in Frankrijk was hij al een keer 2e. Alex Marquez is de jongere broer van 6-voudig wereldkampioen Marc Marquez.

Die laatste blijft al een heel seizoen van de motor, omdat hij in de eerste race zijn arm brak.

Er zijn nog 4 WK-manches, volgende week blijven de rijders in Aragon voor de GP van Teruel.