Newcastle fans geven geld liever aan voedselbank dan aan tv-zender

De match tegen Newcastle was met "pay-per-view" te bekijken op de Engelse televisie. Daarvoor moesten kijkers 14,95 pond betalen, zo'n 16,5 euro.

Dat bedrag was niet naar de zin van de Newcastle-supporters, die uit protest exact hetzelfde bedrag overschreven op het rekeningnummer van de voedselbank. Dat bracht een recordbedrag van 16.000 pond in het laatje, omgerekend meer dan 17.000 euro.

"We hebben al betaald voor een abonnement dat we niet kunnen gebruiken en dan zouden we nog eens moeten betalen om de wedstrijd op tv te kunnen zien. Dan geven we liever ons geld aan wie het echt kan gebruiken in plaats van aan de televisiezenders en de Premier League", klinkt het bij de supportersfederatie.