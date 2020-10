Michael Geerts (ATP-391) verkoopt huid duur, maar strandt in kwalificaties Antwerpen

Michael Geerts, de enige Belg in de kwalificaties van de European Open in de Lotto Arena in Antwerpen, is in de eerste ronde gewipt door het eerste reekshoofd. De logica werd gerespecteerd, maar de Italiaan Salvatore Caruso (ATP-77) had het niet onder de markt tegen de nummer 391: 7-6 (7/5), 6-4 in 2 uur en 6 minuten.