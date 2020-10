Mathieu van der Poel: "Ik hoorde m'n naam, maar durfde niet te juichen"

Nauwelijks enkele centimeters was het verschil tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert na een zenuwslopende finale. "Ik dacht dat ik te laat kwam met mijn jump. Ik durfde niet te juichen", zegt Van der Poel.

"Ze hadden al 2 keer mijn naam afgeroepen, maar ik kon het niet geloven. Ik heb wel 10 keer om bevestiging gevraagd. Ik heb hier geen woorden voor. Ik ben sprakeloos. Dit maakt zoveel goed."

Hoe beleefde Van der Poel de sprint? "Normaal voel ik het altijd of ik gewonnen heb, maar nu wist ik het echt niet zeker. Ik zat kapot en ineens was de lijn daar. Ik voelde de verzuring toch achter mijn oren. Ik deed mijn jump en heb niet meer naar Wout zijn wiel gekeken. We wisten allebei niet wie er gewonnen had."

In de finale kwamen de achtervolgers nog dicht. "Maar ik was niet naar het groepje aan het kijken, alleen naar Wout. Hij zat ook op de limiet. Ik wist dat hoe langer we zouden wachten, hoe beter mijn sprint ging zijn. Ik bleef erin geloven. Ik wist dat ik de sprint van mijn leven moest rijden om hem te kloppen en ik heb alles perfect gedaan."