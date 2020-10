Kompany neemt verantwoordelijkheid op zich: "Had beter moeten doen als coach"

Net als tegen KV Mechelen, Moeskroen en Eupen gaf Anderlecht nog een zege uit handen in de slotfase. "Dit is al het 8e punt dat we zo verliezen. Maar ik neem de verantwoordelijkheid voor deze match op mij. Ik leg voor mezelf de lat erg hoog en ik denk dat ik als trainer meer had kunnen doen om mijn ploeg te helpen."

"Ik zoek geen excuses, ik had het beter moeten doen als coach. Ik had de spelers meer oplossingen moeten aanbieden om de situatie goed te controleren. Dat maakt deel uit van mijn groeiproces als mens en als coach. Vanaf morgen begin ik eraan om de spelers en het team sterker te maken."

"De jongens hebben al veel stappen gezet, onze trainingen zijn echt top, maar we hebben op de matchdag niet gebracht wat we moesten brengen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij mij.”

"Ik verwijt mijn spelers niets wat intensiteit of engagement betreft, ik denk dat ik hen dat nooit kan verwijten. Maar we haalden niet ons niveau, dat moet de volgende keer beter."

"We hebben de spelers gezegd dat ze kalm moesten blijven bij de 2-0-voorsprong, maar ik verwijt het mezelf meer dan de spelers dat we dit nog weggegeven hebben."

"Ik ben altijd vooruitgegaan in het leven door eerlijk te zijn tegenover mezelf en ook tegenover de anderen. Ik heb als speler ook een hoog niveau gehaald door geen excuses te zoeken en eerlijk te zijn tegenover mezelf."

"Dit is te vergelijken met een ploeg die niet scoort, ook al heeft ze daar alle capaciteiten voor. Daar zit ook een mentaal aspect aan. We moeten hierover praten en hieruit leren hoe we dit soort situaties moeten aanpakken. Dit is niks nieuws, maar we moeten ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt. We moeten de tendens keren."