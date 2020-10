Knieoperatie voor Van Dijk: "Kunnen geen datum op terugkeer plakken"

De derby tegen Everton zat er na enkele minuten al op voor Van Dijk na een stevige tussenkomst van doelman Jordan Pickford. Na onderzoek is gebleken dat de ligamenten in zijn knie beschadigd zijn. Een operatie is nodig.

Na de operatie zal de Nederlandse verdediger ook een tijdlang moeten revalideren. Liverpool hoopt natuurlijk dat Van Dijk zo snel mogelijk weer fit is, maar wil er geen datum opzetten. "We hebben geen precieze tijdslijn voor zijn revalidatie", klinkt het.