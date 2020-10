Jago Geerts jaagt in Lommel op WK-zege: "Gevoel op de motor moet beter"

Het was de eerste reeks die Jago Geerts de das omdeed. Met een vierde plaats kon de Limburger niet tevreden zijn: "Net toen ik in een goede positie zat, maakte ik 2 kleine foutjes. Het rijden ging goed, maar ik voelde me niet helemaal goed op de motor. Voor de 2e reeks hebben we wat aanpassingen gedaan en voelde ik me beter."

Geerts is een echt zandspecialist. In Lommel krijgt hij dus een terrein op zijn maat voorgeschoteld en zou het zeker moeten lukken.

"Vandaag lag het circuit er zwaar bij. Dat zal woensdag en zondag niet anders zijn. Ik ga proberen om 4 goeie starts te nemen en zo veel mogelijk punten mee naar huis te nemen."

"Er is een beetje aan het parcours gesleuteld, ik vind het nu beter. De snelheid is er een beetje uitgehaald aan de finish. Ook de nieuwe start is iets minder gevaarlijk. De vorige was er eentje waar je met een hoge snelheid in de chicane ging. Dit is veiliger en beter."