Ex-keeper Westerveld over fout op Van Dijk: "Schandalig, een echte aanslag"

Virgil van Dijk hinkte zaterdag geblesseerd van het veld na een wilde tussenkomst van Jordan Pickford. Volgens de eerste geruchten heeft de Nederlander de kruisbanden van zijn knie gescheurd. Dat is een blessure die hem maanden aan de kant zou houden. Liverpool heeft voorlopig nog niet officieel gereageerd.

Ongeacht de ernst van Van Dijks blessure heeft Sander Westerveld, die zelf ook bij Liverpool gespeeld heeft, geen goed woord over voor de actie van Pickford. "Dat was echt schandalig", zegt Westerveld bij Voetbal International.

"Dit was echt een aanslag. Je komt niet met zo'n schaar op iemand zijn benen inspringen. Hij komt er echt op kniehoogte ingevlogen. Dat is echt ongelooflijk. Dat hij niet eens een kaart kreeg, is helemaal onvoorstelbaar. Dit had echt een rode kaart moeten zijn."