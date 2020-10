Evenepoel: "Fucking motard de merde", Lefevere: "Hij had er niks te zoeken"

"Fucking motard de merde", schrijft Evenepoel, die er later nog aan toevoegde dat Wout van Aert wel wat meer plaats had moeten laten tussen de renners en de motor.

Bijzonder sneu voor de Fransman van Deceuninck-Quick Step. Ploegmaat Remco Evenepoel reageerde in een opwelling op Twitter.

Tweet van Evenepoel en reacties:

Lefevere: "Die motards hadden daar niks te zoeken"

Lefevere: "Daar ben ik het niet 100% mee eens. Van der Poel reed er ook bijna op en die was met niemand aan het spreken. Je hebt de eerste die iets moet ontwijken, dan een tweede en dan een derde. Dan wordt het altijd wat moeilijker. Die motards hadden daar gewoon niks te zoeken."

Alaphilippe was op dat moment aan het praten met de ploegleiding. Een kleine onoplettendheid van de Fransman?

"Die motoren moesten trouwens aan de buitenkant staan, want het was een lichte bocht naar rechts. Een coureur zoekt altijd de kortste weg, dus rijdt die langs daar."

"Wellicht heeft de motard van Shimano van de juryvoorzitter de opdracht gekregen om zich achter de koplopers te nestelen, maar die motor van de bond had daar niks te zoeken."

De val van Alaphilippe is ook Patrick Lefevere een doorn in het oog. De ploegmanager legt de schuld voor het ongeluk bij de motorrijder waar Alaphilippe opknalde.

Bondsvoorzitter Van Damme: "Hier komt zeker een evaluatie van"

Bondsvoorzitter Tom Van Damme legt zich niet zomaar neer bij de verwijten. "Het gaat niet over een motor, maar twee. Je hebt eerst de neutrale motard van Shimano en daarna die van de jury. Die tweede motor kan moeilijk over die eerste rijden. De neutrale motor houdt de andere op."

"We moeten eerst weten wat er gevraagd geweest is. Moesten ze zich op dat moment laten uitzakken? De renners reden heel dicht bij de motards, maar het is ook waar dat de weg op dat moment vrij moest zijn. De motards mogen daar niet zijn."

"Hier komt zeker een evaluatie van. Dat wordt bekeken met de jury en de UCI. Als er maatregelen genomen moeten worden, zullen we dat doen. Maar het belangrijkste is dat we hierdoor een prachtige finale met 3 gemist hebben."