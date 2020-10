Corona-alarm bij Club Brugge: Mignolet, Krmencik, Kossounou & Mannaert

Dinsdagavond speelt Club Brugge zijn eerste match in de Champions League, maar dat zal zonder enkele sterkhouders zijn. Zo is Simon Mignolet er niet bij. De doelman van de Rode Duivels is een van de spelers die besmet blijkt met het coronavirus.

Ook verdediger Kossounou zal niet mee naar Rusland reizen, net als spits Krmencik. Naast de drie spelers bleek ook CEO Vincent Mannaert positief.

De tests werden zaterdagochtend afgenomen, voor de match tegen Standard. De uitslag raakte nu pas bekend. Afgelopen donderdag werd de volledige selectie ook getest volgens het protocol van de Jupiler Pro League. Toen testte iedereen nog negatief.

Volgens de club vertoont het viertal geen symptomen. Ze gaan met onmiddellijke ingang in quarantaine.