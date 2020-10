"Wat Van Aert en Van der Poel doen, hebben we 20 jaar niet gezien"

"Jammer dat er een winnaar moest zijn"

"Dit was de mooiste editie van de voorbije 10 jaar", opent onze wielercommentator zijn nabeschouwing op de Ronde. "Het is jammer dat er een winnaar moest zijn. Van de 30 edities die ik heb becommentarieerd, behoort deze tot de top 3, naast die van 1999 - met een volledig Belgisch podium - en de onweerstaanbare opkomst van Tom Boonen in 2005."



De twee topfavorieten vochten het "mano a mano" uit. "Dit was mijn droomscenario", zegt Wuyts. "Ik schreef deze week een column, waarin ik zei dat de tweestrijd er zou komen en dat Alaphilippe voet aan de grond zou zetten met pech, al had ik die val er niet bijgedacht. Dat is dus bijna volledig uitgekomen. Of Van der Poel ook mijn gedroomde winnaar was? Ik ben in de eerste plaats nog altijd Belg."



Had Van Aert kunnen winnen als hij vroeger had aangezet? "Die kans is groot. Maar ook daar speelt dat element hoe goed de menselijke reflexen nog werken bij zo'n vermoeidheid. Als hij 20 meter eerder aanzet dan was hij er misschien al snel over geweest. Al is het natuurlijk gemakkelijk praten achteraf", vertelt Wuyts.