Ruben Bemelmans test positief op corona en past voor ATP-Antwerpen

"Twee dagen geleden onderging Ruben een COVID-19-test, die uiteindelijk positief blijkt. Ruben kan dus niet deelnemen aan ons evenement", zegt toernooidirecteur Dick Norman.

Bemelmans (ATP-219) had een wildcard gekregen voor de hoofdtabel van de European Open.

Norman: "We zijn, ondanks de afzegging van Ruben, heel blij dat het toernooi mag doorgaan. We hebben heel hard gewerkt om het toernooi coronaproof te maken, in samenwerking met de diverse overheden."

"We gaan tussen elke bubbel 2 stoeltjes vrijlaten, zodat de mensen op meer dan 1,5 meter van elkaar zitten. Daarnaast passen we onze uren aan: we beginnen 's middags om 12u in plaats van 14 uur, zodat de mensen 's avonds op tijd kunnen vertrekken en de avondklok geen spelbreker is."

"Er zullen 7 Belgen aan het toernooi deelnemen, met David Goffin op kop, het dubbeltoernooi meegerekend. Naast Goffin doen mee: Kimmer Coppejans, Zizou Bergs en in het dubbel Gillé-Vliegen, Michael Geerts en Yannick Mertens."