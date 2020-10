Loena Hendrickx schaatst naar tweede internationale zege in Boedapest

Hendrickx bleef zeker niet foutloos tijdens haar vrije oefening op het ijs in Boedapest, maar haar persoonlijke topscore in de korte kür (72,18) trok onze landgenote over de streep.

Met een eindscore van 198,87 was haar tweede internationale triomf een feit. In 2017 zegevierde ze al eens in de Challenge Cup in Den Haag.

Eva-Lottta Kiibus uit Estland en de Bulgaarse Alexandra Feigin slaagden er niet meer in om de eerste plaats van Hendrickx te bedreigen. Ze eindigden met totalen van respectievelijk 184,27 en 172,68 punten.