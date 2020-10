Koen Naert blijft boven PR op WK halve marathon, zege is voor Oegandees

De voorbereiding op het WK halve marathon was voor Koen Naert niet bepaald over een leien dakje verlopen door een scheurtje in zijn hamstrings. Toch lag hij na 5 kilometer nog op koers om zijn persoonlijk record te verbeteren.

Maar in het vervolg van de race moest Naert mondjesmaat wat terrein prijsgeven, om uiteindelijk als 73e te finishen in 1u03'44. Daarmee bleef hij ruim boven zijn persoonlijk record van 1u01'42".

Het goud in Gdynia was niet voor favoriet Joshua Cheptegei. De Oegandees had de voorbije maanden de wereldrecords op de 5.000m en de 10.000m aangescherpt, maar moest in Polen vrede nemen met de 4e stek. De overwinning was voor Cheptegei's landgenoot Jacob Kiplimo in 58'49", een kampioenschapsrecord.