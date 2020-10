Jepchirchir loopt snelste halve marathon, Lauwaert 38e in persoonlijk record

Onder impuls van de Keniaanse ploeg dunde de kopgroep steeds verder uit in Gdynia, tot ze nog maar met drieën overbleven.

Het kwam op een spurtje aan, waarin Jepchirchir zich duidelijk de sterkste toonde. De Keniaanse klokte de snelste tijd in de geschiedenis in een wedstrijd zonder mannelijke tempomakers.

Het overall-wereldrecord blijft met 1u04'31" op naam van Ababel Yeshaneh, die zaterdag 5e werd in 1u05'41". Het zilver was voor de Duitse Melat Yisak Kejeta in 1u05'18", brons voor de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw in 1u05'19".

Nina Lauwaert liep een goed opgebouwde, progressieve wedstrijd. Na 5 kilometer was ze 78e, na 10km 63e, na 15km 46e en na 20km 41e. Ook in de slotkilometer wist ze nog 3 concurrentes in te halen en finishte ze uiteindelijk als 38e in 1u11'33", een persoonlijk record. Lauwaerts beste tijd stond sinds 2018 op 1u11'50".

Zaterdagmiddag zijn de mannen aan de beurt. De Oegandees Joshua Cheptegei is topfavoriet, Europees marathonkampioen Koen Naert verdedigt de Belgische eer.