Debutant Siemen Voet doet vriendin Nina Derwael juichen in tribune: "Zo fier"

Na zijn doelpunt: "Zo blij en zo fier"

KV Mechelen-verdediger Rocky Bushiri testte de voorbije week positief op het coronavirus en zou de wedstrijd tegen KV Kortrijk missen. Vervanger van dienst: Siemen Voet, die meteen ook zijn eerste minuten in het KVM-shirt zou maken.

En dat deed hij met glans. Ondanks de nederlaag mocht Voet toch terugblikken op een geslaagde (persoonlijke) avond met een doelpunt op zak. "Het zijn heel veel emoties na elkaar", zegt Voet na de partij.

"Je start de wedstrijd als jonge gast al wat nerveuzer. Je doet dan vertrouwen op tijdens de wedstrijd en de tweede helft begint dan perfect voor mij en scoor ik. Wat we in de eerste helft net niet konden, kon ik nu wel."

"Dan zijn er zoveel emoties, scoor ik, ben ik zo blij en fier en twee minuten later is er de rode kaart en weet je dat het moeilijk wordt. Je geeft het weg en dat was echt pijnlijk. Op het einde is er dan bijna de 2-2, maar het is het verhaal van dit seizoen: net niet."

