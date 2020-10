Contract van Robinho met Santos is na enkele dagen al verscheurd

Robinho is een man die controverse oproept. De 100-voudige international is/was op het veld niet altijd een toonbeeld van inzet en overgave, en liet zich naast de lijnen ook al een paar keer van zijn minst fraaie kant zien.

Zo hangt Robinho in Italië een rechtszaak boven het hoofd. In 2017 werd hij door een Italiaanse rechter veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor deelname aan een groepsverkrachting in een Milanese nachtclub.

Tegen die uitspraak tekende Robinho beroep aan, want hij zegt dat hij onschuldig is. Maar Robinho heeft zijn verleden niet mee, want in 2009 werd hij ook al eens beschuldigd van verkrachting, toen hij nog voor Manchester City speelde. Daar werd hij toen wel voor vrijgesproken.

Toen Robinho vorige week zijn toekomst - voor de 4e keer - aan Santos verbond, lokte dat bij fans en sponsors van de club heel wat protest uit. Het is onder druk van dat protest dat het contract tussen Robinho en Santos nu wordt opgeschort.