Clement: "Ik kan die strafschoppen niet uitleggen aan mijn spelers"

De bal ging twee keer op de stip voor Standard: eerst voor een fout op Zinho Vanheusden, dan voor een handsbal van Rits. Maar bij beide fases konden wel wat vraagtekens worden geplaatst.

"Ik voel dat Mechele me raakt en ik val", zei Standard-aanvoerder Zinho Vanheusden over de eerste strafschop. "Als de scheidsrechter fluit, is het penalty zeker... Of ik de strafschop uitlok? Ik wil scoren, hé", blijft hij mysterieus.

Over de tweede strafschop kon nog wat langer worden gediscussieerd, aangezien de bal via de buik van Rits tegen zijn arm ging. "En dan is het geen strafschop zeker?", vroeg ook Vanheusden zich af. "Dat is dan goed voor ons en jammer voor Brugge."