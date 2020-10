Wim De Decker rekent op Roman Jaremtsjoek: "Nu is het aan hem"

"Had mijn internationals liever vroeger terug gehad"

KAA Gent begon heel flauw aan het seizoen, maar vlak voor de interlandbreak veerde het toch wat recht met een 5-1-zege tegen seizoensrevelatie Beerschot. "Meteen daarna vertrokken heel wat internationals, maar toch konden we twee weken heel goed werken. Ik voelde in de groep dat er echt wel iets aan het gebeuren was", zegt coach Wim De Decker op zijn persbabbel voor de wedstrijd tegen Cercle.

"Heel wat jongens komen nu terug van interlandvoetbal. Sommigen vrij laat. Het is vaak een puzzel om iedereen hier terug te krijgen. Laat ons hopen dat iedereen opnieuw meteen meegaat in ons verhaal. In een landenteam wordt nu eenmaal anders gewerkt."

Roman Jaremtsjoek is één van die internationals. Vlak voor het einde van de transferperiode gaf hij aan te willen vertrekken uit Gent, maar een transfer kwam er niet. De Decker rekent dan ook op de Oekraïner, die twee keer scoorde tegen Beerschot en dinsdag nog won tegen Spanje.

"Ik had hem liever vroeger terug gehad, maar het is nu zo. Hij heeft drie fantastische wedstrijden gespeeld en hij hecht er veel belang aan. Ik zag dezelfde Roman aan het werk als in Gent. Hij is in goede doen en nu is het aan hem. De constante in zijn prestaties krijgen, moet de volgende stap zijn."

"Hij is iemand die zich goed moet voelen in de groep, maar hij is ook heel leergierig. Je moet hem als trainer genoeg stof geven om aan te werken. Hij is het soort speler die zichzelf continue pusht om beter te worden. Een zegen voor een coach. Ik ben blij dat hij hier nog is."